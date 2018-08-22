〈南部〉漁光島海岸疑開發 環團憂美麗灣翻版

2018-08-22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南安平港目前正進行Ａ區遊艇碼頭案，Ｂ區也辦理招商中，後續還有漁光島觀光遊憩招商，環保團體憂心開發破壞優美海岸景觀，甚至砍除防風林，呼籲政府審慎擘劃願景，不要在台南複製「美麗灣」！

港務公司打造安平港遊艇碼頭

台灣港務公司規劃打造安平港為最大國際級的水、陸域綜合遊艇港，著手展開安平港遊艇碼頭招商投資案，並分成Ａ、Ｂ兩區分期開發；其中，Ａ區（陸域約九．七四公頃、水域面積約三公頃）已由亞果遊艇集團得標並進行先期工程，Ｂ區（陸域十三．四四公頃、水域面積約二．八三公頃），正辦理公開招商中，後續也將與市政府合作規劃月牙灣新生地及三鯤鯓區（即漁光島）觀光遊憩開發招商計畫。

沙灘出現一處填土 疑建遊客中心

不過，環保團體最近發現漁光島靠近港區這側有一處被填土，質疑是為了興建遊客管理中心，卻犧牲美麗濕地，讓人很心疼。台南社區大學環境行動小組研究員晁瑞光指出，月牙灣海岸線是這裡最美風景，一旦被大量填土、人工建築取代，毀了最美景觀，無異「殺雞取卵」，「台南的價值，不是只是『錢』」！

環保團體也表示，漁光島現在是民眾共享的親水環境，愈來愈多年輕人、家庭在這裡戲水、衝浪、散步、運動，與海天對話，未來觀光開發，讓人擔心沙灘是否會變成財團飯店獨占私有地，以及美麗的防風林整個被剷除掉？希望未來提案、審查過程都透明化，勿重蹈覆轍台東杉原海邊的「美麗灣渡假村開發案」爭議。

港務公司：進行人工養灘非填土

高雄港務分公司安平港營運處長張展榮表示，安平港遊艇碼頭案都是在港埠區用地內，並未涉及漁光島防風林地，至於月牙灣觀光，目前只是跟市府合作構想，而且防風林屬林務局管轄又是保安林地，無法任意解編開發。

張展榮也澄清說明，漁光島沙灘因海浪沖刷流失才進行人工養灘，環保界所質疑之處本來就是一塊不平坦凹地，並非在濕地上填土造陸，更不是要蓋遊客中心。

市府：都委會嚴把關 兼顧生態

台南市府也強調，港埠招商屬台灣港務公司管轄，但相關興建案必須提送南市都市設計委員會審查把關，將會兼顧生態環境。