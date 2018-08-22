〈南部〉（台東）富岡交通船管理費漲2倍 船家批搶錢

2018-08-22

業者︰遊客減負擔大 擬停航抗議

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣富岡港交通船碼頭改善工程經費高達七億多元，其中縣府需自籌一億六千八百五十萬元，農業處提高交通船漁港管理費因應，從每噸每天四元漲至十二元，一口氣漲了兩倍，業者大喊政府搶錢、不排除停航抗議，縣府農業處長許瑞貴表示，管理費已十多年未調整，再加上「使用者付費」，因此提高收費，不過縣府也會盡力做好港區設施。

業者說，今年經富岡到綠島、蘭嶼的的遊客量少了兩、三成，但漁港管理費卻大漲，依實際使用天數計算，以去年一整年兩艘客輪、一艘遊艇的管理費才八十五萬元，今年一到三月的繳費通知就高達八十二萬四千多元，營運負擔大增，富岡港設施也沒改善，痛批政府搶錢。

業者說，現在遊客量已經變少，又不敢漲船票，怕嚇跑觀光客，監察院近日也要求縣府檢討，在港口設施未作完善之前、大幅漲價是否合理，及是否轉嫁消費者、影響觀光發展，希望在港口設施改善後，再調整費用。

縣府︰久未調價 碼頭改善使用者付費

富岡港雖然是漁港，但因為肩負離島運輸責任，共有七艘客輪、兩艘貨輪停靠，農業處長許瑞貴說明，因為「富岡港交通船碼頭改善」計畫經費高達七億多元，中央要求地方自籌廿三％、其中十％為縣府負擔，十三％則基於使用者付費原則由交通船等業者負擔，而根據漁港管理費規定，收費標準為一噸四到廿四元，調高至十二元仍在標準內。

他進一步說，縣府為了讓交通船方便加水、加電，預計花四百五十萬元在富岡、綠島南寮港增設岸上設備，此外，富岡港區目前正在疏濬，總經費高達一千兩百萬元，都是為了方便交通船進出，所花經費已遠超過收取的漁港管理費。