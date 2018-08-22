〈台北都會〉選將要跟柯P同框 須簽「認同卡」

2018-08-22

〔記者沈佩瑤、周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲近來不斷拉攏「友柯派」，壯大選舉聲勢，前天還與親民黨主席宋楚瑜一同出席「台北監督連線」成立茶會，但因該聯盟匯集白、綠、淺藍等眾多黨派，加上柯替時代力量市議員參選人站台，引發柯Ｐ「腳踏多條船」質疑，也讓選民霧煞煞。柯文哲昨指，已交代競選總部要擬出價值和主張，笑稱要有簽「柯Ｐ認同卡」才能同框。

民進黨台北市長參選人姚文智昨狠酸柯，表示或許自己是比較「老派」的政治人物，堅守從政的價值信念一輩子，「我不知道不斷合縱連橫，大家還看不出他機關算盡嗎？」

知情人士透露，柯文哲希望提出合照、掃街、站台等邀請的人，至少要能認同柯的理念，但「柯Ｐ認同卡」並非真的是張卡，目前規劃為政策價值和主張的宣言，若希望能和柯互相拉抬，就得在宣言上勾選同意（認同）和簽名，文件將上網公開，細節預定在登記參選後公布。

對於不少搶沾光的參選人都是同選區，柯文哲昨表示，還好啦，「如果單一選區你還支持很多參選人，這就很矛盾」，但複數選區這種問題就小一點。

柯無法像傳統政黨進行配票，有媒體提問會否因此產生矛盾，導致友柯聯盟瓦解？柯不以為意指出，印象中配票是廿年前的產物，當時民主政治還在萌芽階段，現在還搞配票就很好笑了。