〈台北都會〉國民黨為配票互嗆 松山信義選區不劃分責任里

2018-08-22

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底北市議員選戰，國民黨提名卅三席力拚過半，但新人占提名數三分之一，形象清新又來勢洶洶，現任議員憂票源分散，以往「責任里」的組織戰模式爭議不少，尤其松山信義選區因選情緊繃、爭議大，該選區的北市議員王鴻薇與北市議員參選人徐巧芯隔空為責任選區互嗆，首度決定放棄以往的組織模式，不劃分責任里。

王鴻薇與徐巧芯臉書隔空「互打」

國民黨台北市黨部為穩定各區市議員選情，七月底召開劃分責任里會議，但會中現任者與新人意見相左，還爆發強烈口角，最後決定放棄以往組織模式，松山信義選區不劃分責任里。

王鴻薇昨於臉書上發文表示，松山信義選區不採責任里為五月間議員共同討論的結果，還強調自己從來不靠責任里打贏選戰，並暗嗆同選區的黨內新人徐巧芯沒有責任里就不會打選戰。

徐巧芯也在臉書上隔空回應，指責任里是否保留討論，五月黨內初選名單都還沒出爐，七月底黨內會議雖然一度有觸及此事，但遭王鴻薇當場駁回，還嗆絕對不會配合黨部進行責任里劃分。徐並直言，七月底會議結束當天，自己為此大哭，認為新人參選被欺負。

國民黨長期劃分責任里，形同經營地盤。藍幕僚分析，由於議員選戰為傳統的組織戰，新人沒有「議員頭銜」，許多大型活動沒機會露臉，若未分責任選區就沒機會上台，選前重陽節、中秋節是活動高峰，才會讓責任選區問題浮上檯面。

另有國民黨議員分析，由於松山信義選區老將陳孋輝已不爭取連任，麾下的「責任里」與選票更是該區黨內議員積極爭取的對象，徐巧芯與王鴻薇形象重疊，衝突才會加劇。

也有該選區議員表示，徐巧芯為正統的「馬家軍」，馬在北市人氣仍居高不下，加上三中案「受委屈」，不少基層均表態要轉向支持徐，才會讓該區老將人人自危，希望不要劃分責任里，擴大個人支持群眾。