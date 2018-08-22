〈台北都會〉雞籠中元祭放水燈遊行 週五交管

2018-08-22

〔記者林欣漢／基隆報導〕「雞籠中元祭」的重頭戲—放水燈遊行，將於八月二十四日（農曆七月十四日）晚上登場，從下午五點半到深夜十一點實施交通管制，進入市區的車輛都要改道，今年輪由賴姓主普，行政院長賴清德將參加活動；此外，因應放水燈遊行以及交通管制，基隆市在二十四日停收垃圾，二十五日加班清運垃圾。

「雞籠中元祭」從今天起有一連串活動，包括主普壇開燈放彩、明天（二十三日）下午迎斗燈，二十四日的放水燈遊行，市區從下午五點半到深夜十一點實施交管，除了中正路連接東岸（中正）高架橋，及中山一、二路連接西岸高架橋通往國道一號的雙向不管制、照常通行，市中心遊行周邊道路都禁止通行，國道客運也改道，市公車在各區管制點就折返，民眾必須步行進入市區。

放水燈遊行在二十四日晚上六點半開幕，由「九天民俗技藝團」和「十鼓擊樂團」擔綱演出，七點半由賴姓宗親會打頭陣遊行，市長林右昌表示，今年適逢賴姓宗親會輪值主普，賴清德將應邀出席，「應該是雞籠中元祭一六四年來，剛好遇到賴姓主普及賴姓的行政院長。」

遊行結束後轉往望海巷放水燈，從二十四日晚上九點放到二十五日凌晨二點，台二線從北寧路平浪橋頭到瑞八公路、濱海公路交叉路口實施雙向交管；二十四日晚上九點在中正路市政府後門、碧砂漁港有免費公車接駁到放水燈會場，返程也有接駁車。