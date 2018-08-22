〈台北都會〉被催先表態 蘇貞昌：多次說不要污染

2018-08-22

〔記者翁聿煌、何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天參觀樹林區的川協針織廠、到鶯歌區參加重陽敬老餐會、到板橋區江寧市場拜票，都受到熱烈歡迎；對於競選對手侯友宜尚未同意辯論，蘇貞昌說，惟有辯論才能讓選民清楚了解候選人的主張、「你是自說自話、自吹自擂，還是禁得起檢驗？」他嘲諷侯「閃躲第四天了」，不是要當首長的人面對民主檢驗的態度。

對於侯友宜要求蘇貞昌先針對深澳燃煤電廠等議題表態，蘇表示，已清楚說過多次「要安全，不要污染」，反觀侯對辯論一直閃躲，「已經四天了，我們來看，他到底要躲幾天？」對於侯友宜表示口才「憨慢」、指蘇的口才在政治人物第一名，蘇說，辯論不是比口才，有媒體、網路和市民提問等，有多家媒體表達承辦的意願，希望侯友宜不要再閃躲。

蘇貞昌昨天參訪川協針織公司，讚賞廠商開發的機能布料技術獨步全球，他表示當選後要為產業界解決困難，針對新北市的中小企業設立專責服務窗口，簡化輔導扶助申請程序，專案解決廠商的土地等投資、設廠問題。

蘇貞昌昨天傍晚到板橋區江寧市場掃街，有九十二歲的阿嬤特地等他，還有鐵粉留著三年前蘇貞昌的簽名春聯，讓蘇貞昌非常感動。另外，他提出當選後要成立「城市美學辦公室」，專責新北城市美學打造，他從競選辦公室到各區總部都講究設計亮點，繼競選辦公室推出廿九區特色展覽後，各區總部也依各區特色推出「網美打卡點」，吸引民眾上門打卡並認識在地特色，也認識蘇貞昌會做事、有效率。