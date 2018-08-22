〈台北都會〉新北電競基地啟用 歡迎揪團練功

2018-08-22

〔記者陳心瑜／新北報導〕電子競技愈來愈夯，亞運電競項目的表演賽即將登場，新北市政府經濟發展局在三重區重新市場三樓，斥資二一○萬元打造「新北電競基地」昨天啟用，規劃六對六的電競對戰空間、體驗區、兩百席的觀眾區等空間。九月將開設電競產業人才培育課程，設籍新北市的民眾、在新北就學的學生優先報名，預計每年培養兩百名電競產業人才。

對戰、體驗區 可現場登記或預約

市府經濟發展局工商企劃科科長何國誠指出，新北電競基地規劃有賽事區、體驗區、觀眾區。賽事區有六對六電競比賽的對戰空間，共十二組電競桌機及設備；四個電競設備體驗區有八組電競筆電及設備，民眾可到現場登記或電話預約，也歡迎學校的電競社團多多利用，電洽2977-7789。

九月培育課程 市民、在地學生優先

新北電競基地位於三重區重新市場三樓，鄰近捷運菜寮站，開放時間是每天早上九點到晚上九點，是全國第一個由地方政府成立的電競人才培育基地，裡面還有導播台、主播室、製播網路機房等，九月將開設電競產業人才培育課程，有選手訓練、主播與賽評、電競遊戲產業講座、教練分析師訓練、賽事規劃與行銷、直播主訓練、遊戲設計養成、電競節目企劃及電競影片剪輯九大領域，將於下週開放報名，新北市民及在市內求學者優先免費參加。

市長朱立倫表示，台灣電競選手參與世界級大賽屢獲佳績，有愈來愈多的年輕人投入電競產業，新北電競基地和產業界合作培育電競人才，讓青年朋友從娛樂到就業獲得完整的支持。