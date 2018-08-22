〈台北都會〉搶青年選票 丁端牛肉蔣萬安陪同

2018-08-22

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨天端出「求學、就業、安居」青年政見三部曲，批評台北市長柯文哲上任後年輕人失業率持續惡化，柯應該顧好年輕人的生活和工作。

丁守中昨在競選總部主任委員張善政、總幹事王育敏及立委蔣萬安的陪同下，在國民黨中央黨部公布「台北市政白皮書—青年政策篇」，丁承諾就職後第一號公文就是推動市府組織再造，成立青年發展局，統籌年輕人的求學、就業、創業、安居生活等問題。

青年就學方面，丁守中承諾，設籍台北市青年的助學貸款零利率；創業則由市府成立一百億元青年基金，以同額配合款方式，協助青年解決創業募資困難；另，青年創業缺乏的創業基地，則由市府入股新創企業扣抵租金模式，解決初期租辦公室的花費。

「柯文哲應該要顧好年輕人的生活和工作。」丁守中批柯文哲擔任市長以來，台北市青年廿歲到廿九歲的失業率持續惡化，二○一五年台北市青年失業率是八．二％，二○一六年則是九％，去年則是九．二％，逐年增長，全台灣的青年失業率約在五、六％之間，台北市還高出三％。

丁守中說，為了縮短求職空窗期，他會讓學校和企業進行緊密的相關訓練，市府也會建置企業選秀平台，讓企業和學校之間雙向流通，舉辦各技職達人比賽，一方面協助企業選拔優秀學生，另一方面協助學生及早進入企業實習。

此外，丁守中還提出「青銀共居」的政見，他說，鼓勵年長者釋出家中空房間，由市府提供平台讓老人家放心租給篩選過的年輕人入住，不僅為老人家創造更多的收入，也讓老人家庭帶來青年活力陪伴。