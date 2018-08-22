〈台北都會〉妻是否幫忙掃街 姚：很難講

2018-08-22

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智不曾帶著妻小公開同台，亦鮮少對外談論，妻子除了在二○一四年現身姚的造勢活動被媒體捕捉到身影外，姚文智昨被問到太太日後是否會站台或掃街，他說，目前她仍按照既有生活步調，但又若有似無地埋下伏筆，「選舉到最後不敢講啦！」強調夫妻倆始終互相尊重彼此工作。

姚文智昨早偕同黨籍多位議員前往南京公寓市場拜票，出現意外插曲，有民眾大聲問姚，若就任市長是否可在當地單邊道路劃設紅線，以免遭霸占，「現任市長、當地里長都無法解決，都不給劃設，你當市長呢？先告訴我能不能解決，能解決我就選你，不能解決就算了。」面對突如其來之舉，姚略顯錯愕說，若地方上有需要，我們就解決。

記者問，夫人會不會出來站台掃街？姚文智說，太太有她的專業，自己從事政治工作也是一門專業，彼此互相尊重了解；記者問：「那她會再加入你的步調嗎？」姚說：「選舉到最後不敢講啦！」總之大家彼此尊重。

六位親民黨、無黨籍台北市議員共組「台北監督連線」，前天邀請親民黨主席宋楚瑜、台北市長柯文哲同台造勢，宋更稱讚柯敢講「兩岸一家親」就是務實，還稱「柯宋」合體就像法國「可頌」麵包，好吃又有意義。姚談到此事說，感覺兩人找到通關密語而沾沾自喜，又看到柯近來受中國央視大力吹捧，喜悅之情溢於言表。

外界解讀柯宋同台是有意角逐二○二○總統？姚說：「你們把柯放前面，宋主席有答應當副手嗎？」他再強調：「如果台灣喝一杯咖啡、或吃一片可頌，都需要通關密語、忍受中國霸凌，大家應該深思這個問題，否則談誰配誰有何意義？」