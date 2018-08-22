〈台北都會〉陳佩琪「建議」輪狀疫苗提前補助 柯爆太太每天唸

2018-08-22

柯提油救火 脫口先用二備金

〔記者沈佩瑤、簡惠茹／台北報導〕台北市長柯文哲夫人陳佩琪不滿被媒體影射干政，日前在臉書宣布進入「自走砲」選舉模式，昨首開砲打國民黨市長參選人丁守中「若當選不會有第一市長夫人干政」言論，嗆丁「適可而止」，雙方隔空交戰之際，柯文哲竟又提油救火，脫口「陳佩琪每天在我耳邊唸（輪狀疫苗補助），於是就先用二備金上線」，引發「這不就是干政？」質疑後，柯改口辯稱，不管怎樣，最後還是有經市長室會議討論。

急改口辯 有經市長室會議討論

本報日前報導，指陳佩琪過去曾以「市長夫人」之姿，「建議」市府應推動補助輪狀病毒疫苗。惹得陳佩琪大動肝火，在臉書放話，輪狀疫苗若是因她「施壓」，導致市長不得不提撥二備金去執行，建請衛生局取消疫苗政策補助。

丁指若當選不會出現第一市長夫人

未料，柯文哲昨上午在市政會議結束後接受媒體訪問時卻自爆，小兒輪狀病毒疫苗補助政策，若按照正常編列預算程序，應是一年半以後才會上線，但因陳佩琪是小兒科醫師，「每天在我耳邊唸唸唸，我就好啦好啦，用二備金讓政策先上路，小孩子至少早一年不用拉肚子。」

此話一出立刻引發現場媒體質疑，這不就是干政嗎？柯趕緊打圓場說，陳佩琪是以小兒科醫師的立場建議，因小兒最主要的疾病就是拉肚子和感冒，影響拉肚子最主要的病毒就是輪狀病毒，但後來不管怎樣，這還是在市長室會議討論的結果。

對於丁守中日前接受專訪卻暗指陳佩琪干政，直言他當選後不會出現第一市長夫人，讓陳佩琪昨在臉書不悅回嗆：「想請教丁市長候選人，我陳佩琪自先生當選市長以來，出席哪一個活動是自己要求的？我干過市長哪一樣政務？真是夠了，該適可而止了！」

陳佩琪臉書回嗆丁 「適可而止」

柯文哲昨也替陳佩琪緩頰說，她終究是台大醫學系畢業，本來就是很有主見的職業婦女，「你也不能期待一個台大醫學系的女生，每天都在家裡洗碗。」柯不忘強調陳佩琪在家裡還是有在洗碗的，似乎擔心「洗碗」會繼「陪吃飯」後，成為物化女性箭靶。

不過，丁守中昨受訪時僅表示不評論陳佩琪的臉書發言。媒體追問丁會不會讓太太站台掃街？丁則重申，太太從來不在政治事務上出現，選舉期間只會默默幫忙拉票。