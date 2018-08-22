〈台北都會〉《4年9.3萬公斤》基隆清廢纜線 長度可從台灣頭拉到屏東

2018-08-22

今年目標累計破10萬公斤

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府推動「清理天際線」計畫，市長林右昌昨天表示，近四年來已清理九萬三八四一公斤的廢棄、無主纜線，讓基隆的天空及視野更加乾淨、開闊，清除的纜線總長度合計約四○八公里，大約可從基隆拉到屏東，到今年底的累計目標是突破十萬公斤。

林右昌指出，以往基隆纜線雜亂不堪，妨礙市容觀瞻且有公共安全疑慮，他上任後推動纜線清理工作，從主要幹道陸續清整到小巷弄，市府會持續執行。

市府統計，從二○一五年啟動「清理天際線」計畫，當年清理一萬二一四○公斤；二○一六年清出一萬三八三○公斤並建立纜線章制度，由市府印製標章再發給各附掛纜線業者，在期限內未黏貼標章就逕予剪除；二○一七年加入區公所一起配合清整，數量高達四萬九七一一公斤；今年截至七月底也清理一萬八一六○公斤，近四年來共清整九萬三八四一公斤。

「講起來簡單，推動起來很困難。」林右昌說，實施初期，包括民政處、警察局等單位都覺得窒礙難行，但現在基隆的天空已愈來愈少看到纜線交織的蜘蛛網亂象，這就像正濱漁港的色彩屋，讓基隆的美麗被更多人看見。

下階段推動台電桿線下地

市府工務處長張元良表示，清整纜線需要台電等相關單位的配合，下一階段要推動的台電桿線下地工程，由工務處協助配電場設置地點的規劃及土地取得等，每公里約需二二○○萬元的下地經費，協調請台電公司負擔。