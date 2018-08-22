〈台北都會〉新北調降都更審查費 議員：無助推動

2018-08-22

〔記者賴筱桐／新北報導〕都市更新的作業繁複冗長，牛步化屢被各界詬病，都更審查的收費標準不論規模大小採齊頭式收費也引起質疑，為了鼓勵民眾辦理都市更新，新北市政府修正都更審查收費標準，新制是依據所有權人的人數區分三個級距，一般案件比原先降價五至六折，替民眾節省荷包。但藍、綠民代都認為，都更成功的關鍵在於住戶意見整合，調降審查費的助益幾乎是零。

市府都市更新處副總工程司程靜如指出，二○一四年三月十二日頒布的「新北市都市更新案件審查收費標準」，都更案在都市更新事業概要、事業計畫、權利變換計畫等階段送審，必須繳納審查費用，以往不論所有權人的人數多寡，皆採用同一套收費標準。這次修法區分為所有權人二十人以下、二十一人至六十人、六十一人以上的三個級距。例如原本「核准都市更新事業概要」每案收費六萬元，修法後依人數不同，改收六千元至八千元不等，是調降幅度最多的項目。

危老重建 增免審查費對象

此外，配合中央「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，新增「免收審查費」對象，凡於一九九八年十二月三十一日以前領取建造執照，耐震詳評結果屬於應立即拆除、結構修復的合法建築物，不用繳納審查費。

李坤城：推動關鍵在意見整合

對此，新北市議會民進黨團總召集人李坤城表示，市府推動都更的方式雖然多元，但成效極差，降低都更審查收費標準，雖然節省數萬元的成本，但對於數億元甚至上看數十億元的都更利益只是九牛一毛而已，對於提升民眾參與都更的意願，效果微乎其微。都更能否成功的關鍵在於住戶和實施者的信任度與意見整合，應由政府主導、配合民間參與，設立專責機構才有誘因。

周勝考：提高容獎 縮短流程

國民黨籍市議員周勝考也說，調降區區數萬元的審查費，對於推動都更「一點都沒幫助」，都更推動困難的主因在於實施者未獲得合理利潤，民眾分回比例也無法達到需求，例如法令規定公設比例至少三成，地主分回的房地坪數縮小，再加上審查進度慢、時程冗長，實施者與地主無法達成共識。市府應該提高容積獎勵、縮短行政流程才實在。