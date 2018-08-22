〈北部〉冬山百年保險櫃好強 日開鎖達人束手

2018-08-22

3次挑戰失敗 鄉長懸賞1.5萬解鎖

〔記者江志雄／宜蘭報導〕日本電視台安排開鎖達人來台，開啟三個「神秘保險櫃」，成功打開兩個櫃子，唯獨宜蘭縣冬山百年保險櫃讓他踢到鐵板。冬山鄉長謝燦輝宣布，開鎖獎金加碼到一萬五千元，但限定以正規方式開啟，禁止外力破壞。

冬山鄉公所前身冬山庄役場，在大正九年（一九二○年）設立，當年有個鐵製保險櫃被保留下來，推斷是在冬山庄役場成立後購置，已有近百年歷史。四年前，冬山鄉公所搬新家，在舊房舍樓梯間雜物堆中發現這個保險櫃。

保險櫃高九十公分，長、寬各五十五公分，重達三百公斤，應是日本進口，約十年沒有開啟，裡面放置何物引人好奇，鄉公所去年初曾懸賞五千元，徵求開鎖好手，後來增至一萬元，至今無人挑戰成功。

來台成功解開2櫃 將再度來台挑戰

日本電視台上網發現本報報導，邀著名開鎖達人跨海來台，在全台安排三場開鎖行程，不願透露身分的這名達人，號稱「沒有他解不開的鎖」，原本信心滿滿，不料在冬山遭遇重大考驗。

開鎖達人十六日中午到冬山鄉公所開啟百年保險櫃未果，十七日花費一整天仍無功而返，隨後轉往嘉義市、新竹市北門國小，分別打開百年保險櫃，昨天上午第三度抵達冬山鄉公所，仍束手無策，櫃內放置何種「寶物」依舊成謎。

冬山百年保險櫃轉盤上的日文片假名模糊，又因年代久遠，關鍵開啟零件生鏽，日本開鎖達人前後共花費十六小時，最終失敗收場，開鎖達人告訴謝燦輝說，這段時間如果沒人打開，日後會再度來台，挑戰台灣「最難開啟的保險櫃」。