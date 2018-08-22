〈北部〉豐富五峰旗旅館開發環差報告 宜縣修正後通過

2018-08-22

環團人士嘆環境正義不敵開發浪潮

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣環保局最近召開環評會議，審查「豐富五峰旗旅館開發計畫環差報告」，環評委員決議修正後通過。環保局說，開發單位需依審查意見做修正，再提送環評大會報告；「守護宜蘭好山好水行動聯盟」召集人孫博萮無奈說，環境正義敵不過開發浪潮。

宜蘭縣政府在二○○一年通過「五峰旗風景特定區計畫」第二次通盤檢討，將部分保護區變更為「觀光休閒產業專用區」，開放旅館興建申請。

2014年原通過環評審查處分遭環署撤銷

豐富五峰旗旅館與春秋礁溪渡假酒店先後提出申請，豐富五峰旗為一般旅館，主管機關為宜蘭縣政府，春秋為觀光旅館，由中央機關管理，兩案在二○○六年通過環評，並取得開發許可，遠雄二○○八年接手兩案，以「礁溪遠雄悅來大飯店」之名開發。

事後遠雄變更豐富五峰旗設計，重提第二次環境差異分析報告，二○一四年審查通過，但環保人士認為審查結論程序有問題，向環保署提出訴願，最後環署撤銷縣府通過環評審查的處分，全案去年重提環保局續審。

要求審慎評估山坡地滑、土石流等疑慮

宜蘭縣環保局十五日召開環評委員會，審議豐富五峰旗，決議全案修正後通過。環評大會要求，開發單位應依環評委員歷次審議所提意見做修正，關於山坡地滑、土石流潛勢溪流等疑慮，也要審慎評估，積極處理。

兩案總投資金額約近卅億元，豐富五峰旗規劃五十間房，主建物地上六層、地下二層；春秋則有五棟建物，主建物地上六層，地下三層，有九十五間房間。

長期關注此案的孫博萮批評，豐富五峰旗經歷多任環評委員，這次審查有部分委員為新聘任，許多爭議點並不清楚，少數人就決定五峰旗的命運，讓人遺憾。

環保局表示，豐富五峰旗在二○一四年通過環差，審查結論未經大會表決，才被環保署撤銷，去年重提續審，日前修正後通過，但遠雄須依環評委員建議，修正後再送大會報告。