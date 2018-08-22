〈北部〉「扯」上聯合國 清大邱怡澍扯鈴技驚國際

2018-08-22

3學生參加世大生領導大會

〔記者洪美秀／竹市報導〕清華大學三名女學生參加聯合國主辦的世界大學生領導大會，其中科管所的邱怡澍是去年台灣小姐亞軍，她在閉幕大會中表演花式扯鈴，高超技藝讓各國大學生驚豔，成了最佳的國民外交。

閉幕會 邱怡澍高超技藝吸睛

台灣並非聯合國成員，會場中無法展示國旗，但邱怡澍在雙扯鈴表演中，選用紅色及藍色的「國旗色」扯鈴，讓世界看見台灣，她並穿上有客家花紋的旗袍，展現台灣的服裝特色。

清大表示，世界大學生領導大會是由英國人道主義事務組織與聯合國開發計畫署主辦，八月初在泰國曼谷登場，總共有八十七個國家、一千零五十七名青年代表參加。

邱怡澍參與的服務項目是到泰國貧民窟與學童互動，她教導英文及整理校園，並把募集到的物資送到貧童家中，還教導孩子扯鈴，展現台灣特色及人道關懷。

溫馨畫面被大會的攝影師拍到，剪輯入大會的官方宣傳帶內，邱怡澍也因此獲邀在閉幕大會上演出。

邱怡澍在三分廿秒內完成高難度的扯鈴表演，全場有一千多名各國代表跟著音樂打拍子，讓她以身為台灣人為榮。

邱怡澍拿過全國扯鈴冠軍，也是清大桌球隊一員，曾獲大專院校團體金牌，並擔任過外交部國際青年大使，去年獲台灣小姐亞軍，明年將代表台灣參加國際小姐選拔，九月份則將前往德國杜賓根大學當交換學生。