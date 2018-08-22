〈北部〉通霄神社休憩所破損 文化部允助修繕

2018-08-22

文觀局申請1100萬 經費正審核中

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕被苗栗縣政府列為歷史建築的通霄神社，因神官宿舍（現稱休憩所）長期損壞，亟需修復，何時修護？引起地方人士高度關切。苗栗縣政府文化觀光局指出，目前已經向中央申請一千一百萬經費，已經獲得文化部文資局首肯補助，但補助多少經費仍待核定，苗縣府盼經費能全部到位，以便完整修復休憩所。

已有80年歷史 供神社神官休憩用

通霄神社神官宿舍（休憩所）顧名思義為提供當時通霄神社神官休憩用，至今已有八十年歷史，是地方珍貴文化資產。

苗縣府文觀局文化資產科指出，由於休憩所狀況相當不理想，亟需全面修復才能確保建築的安全性。之前本要先以鋼棚架支撐，先保護、穩定休憩所，避免因強風或豪雨損壞。但因休憩所旁邊坡落差大，所以變更原鋼棚架設計，改變支撐鋼棚架的基礎柱數量，預估最快下週廠商可進駐施工，工期約三個月。

通霄神社神官宿舍（休憩所）木板早已外露，門窗破壞塌陷，外觀殘破，通霄鎮公所甚至在旁邊設立告示「本休憩所老舊，請勿靠近」，讓不少經過的民眾心中不勝唏噓，感嘆、擔憂歷史建築可能真的「走進歷史」。

另外，苗栗縣政府文觀局文化資產科指出，只用鋼棚架支撐並非保護休憩所長久之計，所以已向文化部申請經費，希望能全面修復休憩所，至於補助經費計畫仍在審查中，最快年底文化部會通過補助案，待經費到位，文觀局會盡快發包。