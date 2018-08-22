〈北部〉桃園鐵玫瑰藝術節 9月15日起熱鬧3個月

2018-08-22

共61場表演 市府推付費制

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市年度戲劇節「桃園鐵玫瑰藝術節」，今年以「移動的鄉愁」為主題，將於九月十五日至十二月卅日在桃園展演中心、中壢藝術館音樂廳、桃園機場捷運沿線等地登場，共有六十一場表演，演出團隊包括明華園戲劇總團、狂美交響管樂團等藝文團體，讓市民能看到優質演出。

市長鄭文燦昨出席「桃園鐵玫瑰藝術節」宣傳記者會表示，藝術節的表演主軸是戲劇，利用戲劇形式與社會對話，能帶給觀眾反思與衝擊；而市府推動付費制或部分付費制，逐步培養市民對文化消費的概念，盼民眾能購票入場，支持優秀藝文團體表演，讓文化成為桃園的一部分。

「桃園鐵玫瑰藝術節」六十一場演出有傳統戲曲、音樂劇、實驗劇及親子劇等。九月十五日、十六日由明華園戲劇總團「打頭陣」，兩場次演出東方版《王子復仇記》；市府也與桃園捷運公司合作捷運劇場《過站不下的心理時間》，以機場捷運沿線為背景，加深民眾對捷運的瞭解；國外團體則有韓國「高空天才」特技團隊、丹麥歐丁劇團等。

「桃園鐵玫瑰藝術節」售票優惠、活動訊息，可搜尋「桃園展演中心」臉書粉絲專頁，或電洽：317-0511桃園市政府藝文設施管理中心查詢；即起可至兩廳院售票系統購票，部分劇目九月四日前購票，七折優惠。