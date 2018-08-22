〈北部〉餘裕空間暫緩指定華德福 宜縣府：持續溝通

2018-08-22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德昨宣布，暫緩興中國中餘裕空間指定給華德福實驗高中使用，但興中餘裕空間管理單位已變更為縣府。宜蘭縣教師職業工會等四個團體發表聯合聲明，批縣府教育政策悖離民意。

公托、幼兒園、長照日照中心都是選項

縣府前天接管興中行政大樓二、三樓，引起反彈聲浪，陳金德說，一間教室一週可上三十五堂課，興中分組教室一週只上十一堂，不符效益，空間應該釋出，他直指，現在網路發達，教師工會的聲量很大，導致校長都無法指揮老師了，更何況縣府？但這些不一定是多數人的意見。

陳金德說，興中餘裕空間未來使用，華德福、公共托嬰中心、幼兒園、長照日照中心、日照照服員訓練空間都是選項，將與地方溝通了解需求，教育資源合理使用，也是教育的一環，資源分享共用的價值，是老師要教學生的。

4工會聯合聲明 批教育政策悖離民心

宜蘭縣教師職業工會理事長鄭棋怡說，全國學校只有興中餘裕空間被變更管理者，為何唯獨針對興中？此外，以使用頻率判斷教室是否閒置，不具教育專業，難道健康中心、學生心理諮商中心等使用率不高空間，也要裁撤嗎？

宜蘭縣教師職業工會、宜蘭縣家長會長協會、宜蘭縣中小學校長協會及宜蘭縣家長協會發出聯合聲明，要求縣府改正錯誤的校舍變更登記做法，還給學校安定環境，檢討不當教育行政措施，提出公立與實驗雙贏具體作法，四大團體更批評代理縣長陳金德教育政策倒行逆施悖離民心。