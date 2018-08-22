〈北部〉竹市步行城市計畫 獲前瞻3.62億補助

2018-08-22

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市「步行城市」六大亮點計畫，獲中央前瞻基礎建設「城鎮之心」核定補助三．六二億元，明年初將啟動六大步行空間的改造，搭配已完成的八大城市光景夜間燈光照明，讓市民感受步行城市的友善環境。

明年初動工 啟動6步行亮點改造

市府表示，六大亮點計畫包括改造新竹火車站下沉式廣場與東門城周邊；改造建國公園與城隍廟周邊環境；銜接隆恩圳、護城河、經國綠園道；新建汀甫圳學府之道；改造長和、綠光、民族公園與新竹公園市民廣場；發展全市性步行指標系統。預定明年初動工，將從舊城區串聯隆恩圳、火車站、新竹公園、博愛街到十八尖山及學府路、汀甫圳。

多層次燈光投射 營造浪漫廊道

已上路的城市八大光景，則替舊城區內八大重要古蹟及歷史建築換上「新裝」，包含新竹車站、東門城、影博館、護城河、美術館、州廳、警察局及消防局，以多層次的燈光投射，使建物在入夜後呈現嶄新面貌，打造璀璨的夜間步行廊帶，營造浪漫氛圍。

市長林智堅說，新竹舊城周邊已轉型為新興文創基地，有文創商店、精緻小廚及特色料理，為舊城區老街注入活力，市府此次獲中央前瞻經費補助，將進一步串聯、升級步行空間，邀請市民享受城市微旅行。

步行城市計畫執行總督導潘一如說，未來將會拓寬東門圓環步行空間、設置新竹市步行城市導覽資訊系統、並串接隆恩圳到東門及三民國小周邊步道，也會透過大車站計畫，串聯生態生活、歷史文化、遊憩通學的步行城市。