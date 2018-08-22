〈北部〉龍潭軍機噪音補助 明年增32里

2018-08-22

〔記者陳昀／桃園報導〕陸軍航空特戰指揮部龍潭基地軍機起降頻繁，周遭居民長期受噪音影響，六○一旅第一作戰隊七月成軍、廿九架直升機駐紮，居民憂心起降更頻繁而多次陳情；市長鄭文燦昨在議會宣布，已向中央爭取擴大補助並提前到明年實施，鄭文燦還特別提及：「感謝立委趙正宇協調，立委陳學聖從頭到尾都是狀況外，中央地方達成共識後才出面說有爭取。」

陳學聖對此表示，他與立委呂玉玲長期關心此事，市府只爭取到後年開始補助，是他要求國防部提前於明年補助，他七月曾開記者會說明，且臉書貼文都有紀錄，痛批鄭文燦才是「邀功」、「拗話」積非成是，還做球給趙正宇，「到底在打什麼算盤？難道民進黨的中心思想只剩下一個騙字嗎？」

國防部增編800萬擴大補助

國防部的「國軍所屬軍用機場航空噪音改善經費」，龍潭基地過去只提供大溪、龍潭八個里內學校、醫院施作防噪音設備。鄭文燦昨表示，張肇良等議員爭取多時，加上趙正宇協調中央與地方協商，已確定會再編列八百萬元擴大補助大溪、龍潭、平鎮共卅二個里，市府也會研議對受影響居民實施房地稅減免作業。

公共集會所設防噪音設備

環保局指出，這筆費用主要補助社區活動中心、村里集會所等公用設施設置噪音防制設施，九月將與各里開會了解使用需求，礙於中央預算，要遍及所有居民仍有長路要走，會持續爭取。

環保局說，航空噪音防制區分為三級，第一級噪音為五十二至五十七分貝、每里補助廿萬元，第二級五十七至六十七分貝、每里補助四十萬元，第三級六十七分貝以上、每里補助八十萬元。