〈北部〉升格後預算年增600億？ 鄭文燦：選舉抹黑

2018-08-22

〔記者陳昀、李容萍／桃園報導〕民進黨市議員張肇良昨質詢市府各局處預算執行率時說，「桃園升格預算增加六百多億元」，市長鄭文燦馬上駁斥說：「你引述的是國民黨主席吳敦義的資訊，他說的話沒什麼能信的！」鄭文燦強調，桃園升格後中央補助預算只增加六十多億元，「他們的說法都是子虛烏有，把選舉變成抹黑比賽。」

國民黨市長參選人陳學聖則批鄭文燦是「拗話王」，他說，前縣長吳志揚時代，縣府每年預算五、六百億元，現在一年預算達一千一百億元，「不就是多了五、六百億元嗎？」外界也是因此推算四年增加二千四百億元，如此說法一點也不為過。

吳敦義今年二月、六月接受媒體採訪時，曾說桃園升格後每年增加五百億元預算；國民黨桃園市長參選人陳學聖前天上電視節目也說，桃園一年增加六百多億元預算、四年增加二千四百億元。昨天張肇良質詢時提到這些數字，鄭文燦當下臉色一沉，抓緊機會澄清。

「我就趁這個機會好好講！」鄭文燦說，前縣府二○一四年預算為八六九．八七億元，升格隔年預算是九一七．八一億元，僅增加四十七．九四億元；中央的統籌分配款、一般補助款，升格隔年也只增加廿六．一億元。

鄭文燦：人口成長 平均年增57.67億

鄭文燦表示，以今年預算一一○○．五四億元與二○一四年預算比較，確實差了五、六百億元，但這之間有四年落差，桃園的財政與建設是每年因應人口穩健成長，平均每年預算增加幅度為五十七．六七億元，中央補助也是平均每年增加七．五二億元，吳敦義與陳學聖的說法是信口開河，「選舉不是抹黑比賽，市府揮灑汗水建設，國民黨卻只會噴口水」。

陳學聖：是關注錢花了 政見兌現否

陳學聖說，他要強調的不是單純的數字，而是這些數字成長的背後，鄭文燦到底做了什麼大建設？如果桃園各項建設如期完工、鄭文燦競選政見一一兌現，沒有人在乎市府增加了多少預算，但大家看到的是多出來的錢花掉了，桃園的發展卻仍停滯、還跟四年前一樣，「政策跳票是最可恥、最不負責任的」。