〈中部〉外埔養蜂產銷班 全國首設無塵包裝室

2018-08-22

推出台中花博限定蜂蜜

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市蜂蜜產量與品質聞名全台，為協助外埔蜂農包裝行銷，市府農業局補助產銷班成立集貨包裝場，除了便利農民包裝集貨，更設置全國首創的無塵包裝室，昨舉行啟用典禮，也推出台中花博限定包裝蜂蜜，盼打響外埔蜂蜜名號。

台中市今年蜂產品產量及產值全國第一，其中，外埔區養蜂產銷班第一班的蜂產品產量與產值為台中第一。農業局補助外埔養蜂產銷班第一班新設「集貨包裝場」，近期再補助增設「無塵包裝室」，提升包裝品質。

市長林佳龍表示，外埔區相當重視無毒農業及生態維持，所生產的蜂蜜也相當優質，市府將持續透過整合行銷，將台中蜂蜜及優質農特產推廣至全世界。

強化蜂產品加工包裝品質

農業局表示，今年再補助外埔養蜂產銷班增設廿八坪「無塵包裝室」，包裝場內設置花粉乾燥、蜂蜜分裝機械設備等包裝設備，將可強化蜂產品加工包裝品質，促進蜂蜜產品行銷效益。

在霧峰、太平、外埔、大里區等農會輔導下，共成立五個養蜂產銷班，外埔區農會輔導的養蜂產銷班第一班，為台中最早成立的養蜂產銷班，所生產的蜂產品產量與產值更為台中第一，占全市三成五；目前產銷班班員為十人，班養蜂規模達三千五百箱，主要產品有蜂蜜、蜂王乳、花粉、蜂蜜醋、蜂膠、雄蜂蛹等。