〈中部〉媽祖園區有座無像 將建雕像解決

2018-08-22

市府已辦理追加預算 規劃興建

〔記者張軒哲／台中報導〕為改善大安區與西濱快速道路的連通功能，市府推動北汕路拓寬工程，今年四月完工通車；市長林佳龍昨主持通車祈福典禮時表示，北汕路銜接鄰岸的媽祖文化園區，目前基座及展覽空間已完工，經過地方連署支持，市府已辦理追加預算，規劃興建媽祖文化雕像，帶動海線觀光。另外，市府規劃於大甲警分局現址約一公頃土地新建大甲聯合行政中心，讓區公所、戶所、地所與警察局分局等機關聯合進駐，預計二○二三年前完工。

北汕路是通往大安濱海樂園的聯外道路，拓寬長度五百七十公尺、寬度十五公尺，工程經費約六千萬元。林佳龍表示，為串聯北大安與南高美成為「海線雙星」，及早將北汕路拓寬，鄰近的「海翁橋」已完成可行性評估與規劃，即將改建；加上旁邊的大安媽祖文化園區基座及展覽空間也已完成，市府規劃興建媽祖文化雕像。

設立何種雕像 目前仍在討論中

林佳龍表示，前市府時期，市議會曾決議要求市府不能編列預算興建媽祖雕像，只能透過民間募款方式籌措經費，造成媽祖文化園區「有座無像」；目前市府重新定位大安媽祖文化園區，已著手辦理追加預算，規劃興建媽祖文化雕像，也就不涉及宗教的問題，至於設立何種雕像，目前仍在討論中。

立法院副院長蔡其昌表示，南高美、北大安，串聯起海線觀光新廊道，近年爭取經費規劃大安濱海自行車道，海線觀光遊客確實增加。

大甲分局 將改建聯合行政中心

大甲地政事務所與大甲警分局等廳舍，空間老舊且不敷使用，透過規劃大甲聯合行政中心，結合區公所、戶政事務所、地政事務所及警察局大甲分局等機關合署辦公，帶動站前商圈繁榮。

市府民政局指出，公所舊有大甲辦公廳舍可朝供日間托老、緊急避難所或里活動中心等方向規劃。未來規劃完成後，民政局將協助區公所爭取預算，辦理後續細部規劃及興建作業，聯合行政中心預計二○二三年前可完工。