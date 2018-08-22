〈中部〉國道高架道通過 埔里陳情堤防少一截

2018-08-22

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮眉溪守城、牛眠橋堤防與防汛道路已經完工，但地方陳情兩座堤防及道路未能銜接貫通，影響牛眠里民出入便利，水利署第三河川局、高公局昨進行會勘，由於兩座堤防之間的溪床有國道六號高架道路通過，在土地取得及不影響國道六號墩柱安全前提下，兩單位將儘量協調促成。

安全前提下 三河局、高公局想辦法

埔里鎮眉溪流經牛眠里的內埔、守城、牛眠三座橋樑，其中右岸堤防年久失修，經水利署第三河川局逐年完成改善，新建堤防提供民眾運動健身場所，防汛道路也肩負救災功能。

但地方民眾陳情，內埔橋至守城橋的堤防及道路銜接，守城橋至牛眠橋的堤防及防汛道路卻少了一截約二百公尺，不僅可能造成水患，牛眠里的守城、牛眠兩大社區聚落民眾聯繫也須繞道通行，十分不便。

立委馬文君昨邀第三河川局長楊仁傑、高速公路局中區養護工程分局長彭煥儒會勘，楊仁傑表示，守城橋至牛眠橋之間是屬開口堤，中間有國道六號高架道路通過，因此堤防設施必須考量國道墩柱的安全性，相關安全評估須由高公局確認。彭煥儒則說，若安全評估無虞，以及需要使用到高公局土地，願協助配合辦理。

牛眠里長潘世傑表示，里內最大社區就是守城和牛眠，若能築堤串連，居民進出不用繞路，提升兩地交通便捷和安全性，更重要的是防汛道路貫通可提高搶災時效性，同時成災害撤離時的替代道路。