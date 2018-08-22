〈中部〉4歲就愛玩「槍」 楊昆弼亞運「金」豔

2018-08-22

〔記者陳冠備／彰化報導〕年僅二十歲的射擊國手楊昆弼出戰雅加達巨港亞運，先在男子不定向飛靶項目決賽中射出平世界紀錄的四十八分奪金，昨天又在不定向飛靶混合團體賽拿下銀牌，消息傳回其家鄉彰化二水，家人無不為他感到興奮與驕傲。楊母表示，楊昆弼在四歲時最愛的玩具，就是一把BB槍，也許就在此時，已註定他將成為一位神槍手。

彰化子弟為國爭光，彰化縣長魏明谷、二水鄉長鄭蒼陽等人昨日一早就到楊家道賀，楊昆弼父親楊昭奮、媽媽高明雪、姊姊楊喻菱及女友賴懿昕等親友也一起張貼紅榜。

上夜市射氣球 都百發百中

高明雪說，昆弼排行家中老么，上有三位哥哥與一位姊姊都很擅長讀書，唯獨他對閱讀沒興趣，四歲時就愛拿哥哥的玩具BB槍到處射，當時她氣得要命，長大一點就迷上夜市的射氣球，每次都百發百中，老闆嚇得求饒說：「弟弟你盡量射，但是不要再跟我拿獎金、獎品了！」

十歲首次射擊 十發中二發

高明雪說，昆弼十歲大時，丈夫帶他到附近田中靶場接觸射擊，槍隻重達八公斤，槍身也快比他高，首次射擊，十發飛靶竟然擊中二發，教練蕭政文看了驚為天人，隔年正式踏入射擊訓練，同年齡的朋友暑假都在玩，他卻堅持留在射擊場苦練，這次終於奪金，努力有了回報，未來目標是二○二○年的東京奧運，希望能再度為國爭光。

楊昆弼女友賴懿昕說，昆弼在國內很有信心，可是出國容易因為場地不熟而緊張，這次預賽成績一度吊車尾晉級，決賽前還打來表示心情受影響，特別鼓勵他：「相信自己」，不然要再等四年，他即時恢復自信，順利奪下佳績。

魏明谷道賀 將頒15萬獎金

縣長魏明谷說，楊昆弼為彰化爭取很多光榮，希望將來有機會聘為專業運動教練，留在彰化訓練出更優秀的運動選手。縣府表示，楊昆弼奪金，中央獎金有三百萬元，縣府也將頒發十五萬元獎金。