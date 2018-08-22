〈中部〉未依Google路線上班車禍 仍算職災

2018-08-22

申請醫療給付遭拒 勞工提行政訴訟

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣的劉姓女子在台中市朝富路上一間火鍋店上班，從大墩路租屋處騎車出門上班時發生車禍，事後向勞工保險局申請職災醫療給付，但勞保局認為車禍地點方向為其往公司反方向，不符上班日常路徑，也比Google建議路線多一分鐘、遠六百公尺，因而拒絕給付，劉女提起行政訴訟，彰化地院審理之後，法官認為上班路線不能依據Google的建議路線來論斷，而應依據個人習慣，判劉女勝訴。

判決書指出，劉女在前年五月間騎機車南下大墩路與向上路口時，與人發生交通事故，造成左側髖部挫傷、頭皮損傷，她申請職災醫療給付遭拒，申請審議遭駁回，訴願也失敗，只好提行政訴訟。劉女指出，自己不是台中人，不熟通往公司路況，友人建議安全路線，先往南騎到大墩七街右轉接河南路、朝富路，就能避免車潮到公司，此路線較為簡單，因此作為日常上班路徑。

勞保局認為不符合上班日常路徑

不過勞保局認為，劉女公司地點在東北方，卻先朝西南方向行駛，不符合「被保險人上下班，於適當時間，從日常居住處所往返就業場所」規定，並提出Google建議行駛路線圖為依據，應先從住處左轉往北前往，時間僅八至十分鐘，路途約三．六公里，比劉女提出上班路途四．二公里，時間十至十一分鐘還要快。

法官︰應從社會生活經驗法則判斷

法官審酌，Google建議路線較短，但須穿越至對向車道，反而危險，劉女主張路徑交通順暢時也僅需十分鐘，與Google建議路線相差無幾，並指出依「傷病審查準則」，地理位置相對關係雖應納入考量，但仍應從社會生活經驗法則判斷，非「唯一」、「絕對」標準，尤其無要求勞工需以最短路徑前往就業場所的道理。

最後法官採信劉女說法，認定是上班途中發生車禍受傷，符合職業傷害規定，撤銷訴願決定與原處分，劉女可獲職災醫療給付，全案仍可上訴。