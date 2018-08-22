〈中部〉民雄大士爺文化祭 28日踩街暖身

2018-08-22

8月31日至9月2日舉行

〔記者曾迺強／民雄報導〕嘉義縣年度宗教盛事「民雄大士爺文化祭」，將於八月卅一日至九月二日（農曆七月廿一至廿三日）進行，廟方廿八日辦踩街活動暖身，重頭戲是九月二日深夜大士爺升天祈福大典，把紙糊大士爺等神像火化，象徵帶走「好兄弟」，法會圓滿。

大士爺廟董事長蔡炳坤昨說，以迎大士傳統發想的創意踩街，廿八日下午四點從民雄國小出發，廿五支隊伍巡遊，安排Cosplay（動漫角色扮演）讓傳統祭典年輕化，遊行結束將紙糊大士爺迎進廟內供奉，當晚八到九點在廟前投射「三Ｄ建築光雕秀」，藉由藝術光雕把大士爺廟的歷史沿革介紹給民眾。

大士爺廟常務董事劉金山表示，卅一日清晨四點半為紙糊大士爺等神像開光點眼，當天廟前設三座室內投影空間，鄉親在祭典期間進入參觀，能藉由投影看見大士爺現身、鎮壓孤魂、火化升天儀式等畫面，較以往靜態展示更有互動感。

4路口搭城門 文化祭有交管

廟方廿九日在西安、中樂、文化、昇平路口搭建四座城門，三天文化祭的每天下午一點到晚上九點實施交通管制，每年文化祭期間都有攤商在廟宇周邊擺攤，吸引數以萬計人潮，民雄警分局規劃動員二百名警察、民防，在路口疏導交通。

蔡炳坤建議民眾搭火車到民雄站，徒步五分鐘就能到大士爺廟參加祭典，免塞車之苦；副縣長吳芳銘推薦遊客可自九月一日起購買「台灣好行—故宮南院線」的「懷舊嘉佳遊」二日遊套票，入住新港鄉德旺商旅後，有電動機車騎到祭典會場。