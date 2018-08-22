〈中部〉古坑護農作 僱工驅猴製定時炮

2018-08-22

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑山區台灣獼猴危害嚴重，秋冬為甜柿、柑橘及竹筍收成期，古坑鄉公所僱工驅趕，今年範圍除原本的草嶺、石壁、新庄，擴大至桂林、東和、樟湖等村，由於有些位處偏僻，考量安全及人力，公所獸醫與鐵工更合作設計「定時炮」施放，希望趕走獼猴，避免農作物受損。

今年範圍擴大 增至20多人

古坑山區台灣獼猴危害嚴重，草嶺石壁的甜柿常被獼猴「搶先收成」，有時整園收不到三分之一，果農無奈說，獼猴很聰明，結果到套袋前不動聲色，但套袋後牠們一夕間就把甜柿採光，讓人心血泡湯，有果農因而廢園。

另外，樟湖、桂林、東和、新庄、棋盤、華山及華南等地獼猴危害情況一樣嚴重，受損農作有柑橘、柳丁、竹筍及蔬菜等。

古坑僱工趕猴實施多年，有農民認為效果已不如從前，人前腳離開猴子後腳就到，古坑鄉公所農經課長王正彬指出，在沒有更好的防範方法前，驅趕還是效果最好的方法，因此今年持續辦理僱工驅猴，且範圍擴大，除原已辦理的草嶺、石壁、新庄，新增東和、桂林、樟湖及棋盤等村，預計僱用廿多人，執行時間九至十二月。

偏僻地點 將放定時炮驅趕

古坑鄉公所獸醫廖翊斈說，考量部分地點偏僻、經費有限，他參考網路作品，與鐵工師傅討論，設計出兼具防雨、防風及可自動點燃鞭炮功能的「定時炮」，第一批訂製三十組，將與各村農民、村幹事協調放置點。

王正彬說，農委會今年六月廿八日召開「野生動物保育諮詢委員會議」通過台灣獼猴從保育類調整為一般類，但尚未公告，台灣獼猴現仍為保育類動物，提醒民眾任意獵捕、宰殺、騷擾或虐待，仍依保育類標準裁罰。