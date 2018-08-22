〈中部〉泥流塞滿水溝 路面積水騎士摔

2018-08-22

烏日明傳產業園區 堆土未防範

〔記者陳建志／烏日報導〕烏日區環河路二段旁民間自行開發的「明傳產業園區」，因開發商在園區內堆置土堆未做好防範措施，近日接連降下大雨，造成大批泥土隨著雨水漫流到路面和側溝，讓路旁二百多公尺長的側溝都塞滿泥土，不但路面因此積水，還有騎士摔車，市議員吳瓊華昨天痛批實在太離譜，要求業者和市府立即改善。

泥土流出 水溝堵塞、路面積水

吳瓊華表示，烏日區環河路是烏日、大里間重要聯絡道，更是民眾前往高鐵台中站搭車的要道，近日接獲民眾陳情，指環河路二段大里往烏日方向，接近烏日大橋前約二百公尺機車道，因一旁「明傳產業園區」內堆置的土堆未做好防範措施，大批泥土隨著雨水流出，造成水溝堵塞、路面積水。

吳瓊華昨天和環保局、建設局等單位前往勘察，現場將人行道和路面側溝的水溝蓋掀開，發現長約二百多公尺的水溝內全都積滿淤泥，完全失去排水功能，才會造成下雨路面就淹水，近日也傳出多位騎士因此摔車，要求市府和業者立即改善。

污染路面 環局將依廢清法開罰

環保局稽查大隊蔡清文股長表示，現場已經污染路面，將依「廢棄物清理法」第廿七條開罰一千二百元到六千元，並要求業者立即改善。

建設局第四工程隊郭健銘隊長指出，將等業者將土石運走後，立即清除排水溝內的淤泥，恢復排水暢通。

開發商陳姓業者昨天下午派機具將土石運走，將緊鄰路旁鬆動的土石噴漿固定，並表示未來也會在目前缺口處築起水泥牆，防止園區泥土流到人行道和路面。