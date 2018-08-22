〈中部〉中橫109Ｋ泥濘常「卡」車 便道1週完工

2018-08-22

〔記者歐素美／台中報導〕高雄某工會團體上週六至梨山地區三日遊，遊覽車行至中橫公路一○九公里處，因坡陡、路面泥濘上不去，還勞動乘客下車推車，險象環生，其實，中橫一○九公里處於去年六月因大雨造成四百多公尺路段地層滑動，公路總局谷關工務段屢修屢壞，只好採用管制放行措施，近日因大雨及地震不斷，天雨泥濘，導致經常「卡」車，工務段積極搶修外，另闢上邊坡便道供民眾通行，預計再一週即可完工。

去年6月大雨 致路損邊坡滑動

谷關工務段表示，去年六月大雨造成中橫一○九公里處梨山往大禹嶺路段約四百公尺路面毀損，因兩百公尺高的邊坡滑動，工務段進行五、六次的保護工程，但屢修屢壞，幾乎無法行走，但為兼顧地方觀光及運輸水果等需求，無法封路全面復建，只好另闢上邊坡便道供民眾通行。

兼顧觀光、運輸 無法封路整建

目前中橫一○九公里路段採每兩小時放行十分鐘管制措施，上午八、十、十二點及下午一、三、五點各放行十分鐘，晚上則管制禁止通行，並廿四小時派員監控。

下雨路面泥濘 貨車常卡在路中

谷關工務段表示，最近因地震及大雨不斷，一○九公里處路段常泥濘不堪，若車子動力不足或載運的貨物較重很容易卡在路上，為改善這種情形，目前已施工將容易「卡」車的陡坡拉緩。

便道完工後 原路段擬封閉復建

谷關工務段並將分五階段修復中橫一○九公里路段，除另闢上邊坡便道以改善陡坡問題外，接下來將於原有下線路段將封閉進行柔性結構，墊高下陷部分，避免邊坡災害阻斷交通；然後再做更完整的鑽探，以了解地質破壞成因；同時在兩處野溪施作多階攔石壩，避免野溪沖蝕下刷，抑制邊坡滑動；後續再研議是否做集水井、止滑樁，或直接做橋跨越災區。

谷關工務段指出，中橫一○九公里處位於海拔二千八百公尺，各種工程方案難度都很高，且經費龐大，完整復建恐還有漫長的路要走。