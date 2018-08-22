〈中部〉《彰化》蚵車領牌不能載客 衝擊生態觀光

2018-08-22

彰縣府︰安全考量 蚵車非交通工具

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣將在今年九月讓「牡蠣搬運機」（俗稱「蚵車」）合法免費領牌，但是規定不能作為載客之用，此舉將嚴重衝擊現行生態觀光旅行。芳苑海牛車隊推動者魏清水表示，蚵車只能載蚵不能載客，這樣只是做半套；而農業處副處長郭至善強調，載客就是交通工具，應該適用交通法規，而「牡蠣搬運機」並非交通工具，絕對不能拿來載人觀光。

今年六月間，嘉義市大同國小上午到彰化縣王功漁港搭乘蚵車戶外教學，其中一輛蚵車行駛到芳苑鄉新寶村漁港產業道路堤岸上坡時，突然失去動力後滑，從斜坡翻落平面道路，造成九名學童、二名領隊及一名司機受傷，而蚵車可否合法載客觀光？成為討論重點。

業者︰縣府應輔導蚵車合法載客

魏清水表示，全縣的蚵車約有五百台，約有一半左右投入生態觀光，也為蚵農增加約三成左右的收入，在生態旅遊市場已經成形下，縣府應輔導蚵車合法載客，讓蚵車可以改善到安全，取得合法營業身分來納管，這才是根本之道，不然的話，就是「換湯不換藥」。

郭至善指出，就算是大貨車，後方車斗也不能載客，何況是「牡蠣搬運機」，這都是基於安全考量，如果要載客就應該是安全的交通工具，以交通工具的法規來規範，現行的「牡蠣搬運機」自治條例就是規定不能載客，違反者將先行勸導，若是再犯者，將開罰三千元到三萬元不等。

首次領牌免費 必須檢驗通過才行

彰化縣長魏明谷表示，彰化縣牡蠣搬運機管理自治條例已由農委會核定，縣府公告施行，將於九月十五日起依法陸續發放俗稱「蚵車」的「牡蠣搬運機」牌證，為鼓勵納管，首次領牌免費！

郭至善表示，「牡蠣搬運機」可以行駛路線與範圍將分階段公告，但領牌證之後，萬一發生交通意外，搬運機將不會再被直接沒入銷毀，但「牡蠣搬運機」只能行駛在特定範圍，因此，搬運機要先檢驗通過才能領取牌證，將由農業處派人直接到蚵農家戶進行檢驗，必須有方向燈、大燈、救生圈等配備，而駕駛資格必須領有機車駕照，而蚵農一再反映住家必須穿越台十七線才能抵達沿海一帶的蚵田，希望能夠擁有省道穿越權，將會全力予以爭取。