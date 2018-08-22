〈中部〉打造三號水門堤頂步道 林內添亮點

2018-08-22

〔記者詹士弘／雲林報導〕擁有雲林農田水利博物館的全國性知名美景落羽松的林內鄉，將添旅遊秘境，鄉公所去年向水利署爭取到一千六百萬元，在濁幹線三號水門堤頂打造人行步道，從步道近可欣賞濁水溪，遠眺中央山脈、阿里山山脈，成為林內鄉觀光新亮點。

近可賞濁水溪 遠眺中央山脈

林內鄉長張維崢表示，三號水門人行步道長約八百公尺，步道上設有兩座水位監測亭，民眾可以在此休憩，享受微風吹拂，眼前三號水門，一旁是濁水溪流，遠眺可見中央山脈、阿里山山脈，天氣晴朗時甚至可看到玉山，秋天濁水溪河床芒花盛開，白色花浪更是迷人。

張維崢指出，堤頂步道護欄上的太陽能電板可提供夜間照明電力，光線不強，但足以確保行的安全，方便鄉民運動，暗暗的燈光呈現夜間光廊風情，不影響情侶觀星賞月，堤防上還有巨型彩繪，繪有林內的落羽松及水利設施等美景，預計九月底可完工。

可串連落羽松及舊寶隆紙廠公園

張維崢強調，堤頂步道距離落羽松美景的水利博物館僅數百公尺，距離舊寶隆紙廠改建的公園也不遠，公園加上國有地面積達三．五公頃，內有歷史建築「林內舊庄役場」，並打造荷花生態池、大草坪、沙坑，新種落羽松、苦楝樹等，未來三個景點可串連成帶狀景點。

小販表示，林內自從炒熱落羽松景點後，秋冬多了許多外來遊客，讓在地特產多了出路，希望新景點完成，能帶來更多商機。