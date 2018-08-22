〈中部〉嘉市公教退休金百億 審計室促撙節支出

2018-08-22

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市議會臨時會昨天進行一○六年度嘉市總決算審核報告議程，審計部嘉市審計室主任黃森裕表示，嘉市一○六年度歲計收支剩餘五．二億餘元，近八年來歲計均剩餘，年金改革新制七月一日上路後，未來卅年需支付公教人員退休金金額仍高達一百多億元，財政負擔仍沉重，市府應撙節支出；市長涂醒哲說，要求財政、主計嚴格把關，業務單位開源節流、節省公帑，更嚴謹管控，確保財政穩健。

連8年歲計剩餘 財政負擔仍沉重

議員陳幸枝說，若依舊制公教人員退休金計算，未來卅年，市府須支付三百多億元，年改新制才降為一百多億元，負擔仍沉重，市府應健全財政體質，不要債留子孫；議員張秀華認為，市府財政狀況可連續八年歲計剩餘，就是議會對預算嚴格把關。

黃森裕提及，一○六年度嘉市公益彩券盈餘分配基金的分配收入二．三億餘元，其中依社福指標考評結果分配九千三百餘萬元，占分配數卅九．七七％，嘉市社福指標分配比例為○．七一％，在廿二縣市中排名第十九名，社福執行成效不理想；市府社會處長張元厚回應，主因市衛生局編列兒童疫苗等七項預算，共四千九百多萬元，不符社福項目，遭考核單位減列，致當年考核成績乙等，已請相關單位一○八年度預算編列時避免重蹈覆轍。

嘉市審計室鑑於嘉市加水站近三年來有增加趨勢，市府對業者監督管理機制未完善，建議落實衛生管理，以維消費者飲水安全；衛生局副局長廖育瑋說，全市加水站約一百家，依「嘉義市加水站衛生管理自治條例」等規定，前、去年抽檢店家數比例達五成，僅一家未符合飲用水可生飲衛生標準，開罰三萬元，將再強化管理。

此外，涂醒哲與議員黃秋澤、張榮藏針對「停十四周邊計畫道路工程」等案針鋒相對，黃、張邀涂到城隍廟發誓就任市長以來「沒歪哥」，涂則要求兩名議員一起發誓的內容加上「選議員沒買票」，雙方一陣口水戰，最後不了了之。