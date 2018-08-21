〈南部〉暑假壯遊 踏查台江山海圳綠道

2018-08-21

〔記者蔡文居／台南報導〕第五屆台江流域專題研究人文營五十多位親師生，將在八月二十二日啟程，從海尾朝皇宮沿著台江山海圳綠道，徒步踏溯台江至烏山頭水庫，前後共三天，昨天台南市代理市長李孟諺親赴海尾朝皇宮授旗給台江流域學生，肯定大家愛鄉護水，倡議國家綠道的行動。

李孟諺說，很高興看到台江師生每年踏查守護山海圳綠道，十分難得，也請大家將此次踏查發現的建議，再提供市府努力來改善。

明天出發 從海尾到烏山頭水庫

社大台江分校執行長吳茂成表示，第五屆台江流域專題研究人文營，以守護在地村落為主題，從暑假一開始，包括海佃國小《小台江》、水水長安、海佃國中、安南國中、瀛海中學等在地高國中小親師生，分別展開學校附近水圳排水線的環境問題調查行動，晚上則是齊聚海尾朝皇宮椪舍學堂，一起與學者、專家共同討論台江流域環境保育的社會實踐方案。

他說，經過長達一個月的調查研究之後，在暑假最後的尾聲，從海尾以徒步方式，壯遊台江山海圳綠道，認識沿途的村落環境文化，直到烏山頭水庫，可說是今年最接地氣的另類暑假壯遊行動。

海佃國小「小台江」吳同學表示，參加台江人文營覺得很興奮，第一次要從海尾走到烏山頭水庫，很開心可以跟同學在家鄉徒步旅行。