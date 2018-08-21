〈南部〉「芒果之父」鄭罕池獲褒揚令 事蹟列國史

2018-08-21

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕有「台灣芒果之父」美名的鄭罕池，在玉井推廣愛文的栽種，成功帶動地方經濟，獲得榮譽市民殊榮；今年六月一日辭世，享壽八十九歲，為表彰他對國內農業發展的重大貢獻，總統府昨天頒發褒揚令，其生平事蹟也列入國史。

鄭罕池也是近五年來第一位獲頒總統府褒揚令的農民，相當難得。

農委會副主委李退之代表總統府與行政院前往玉井區中正路鄭家頒發褒揚令，鄭罕池的獨子鄭彥輝領受，親友都專程參與、見證，場面隆重。

李退之在場也讀唸褒揚令內容，感謝鄭罕池對國內推廣農業育種、促進農業發展的貢獻，尤其不藏私的精神更令人敬佩，造就玉井成為芒果故鄉，帶動地方經濟，居功厥偉。

李退之說，鄭罕池在一九六二年自美國引進一百株愛文芒果，受氣候影響，僅存活四株，但他不氣餒，三年後克服栽培技術不成熟及病蟲害等問題，開始收成。李退之強調，鄭罕池又自行研發白紙套袋防範蟲害的方式，減少農藥使用，也成為台灣標準的芒果栽培法，他全力推廣，輔導種植，當時引領風潮，獲得褒揚令，實至名歸。

對於總統府的褒揚令，六十七歲的鄭彥輝相當高興，他為父親感到光榮，一生奉獻於芒果產業，能獲得社會大眾的肯定，真的很開心。

台南區農業改良場退休助理研究員劉銘峯昨天也到場致意，回想過去與鄭罕池一起打拚的點滴，在愛文芒果的帶動下，全台栽培面積上萬公頃，顯見影響力之大。