〈南部〉曾文水庫防淤隧道 首次有水試運轉

2018-08-21

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕全球首創象鼻鋼管工法的曾文水庫防淤隧道，斥資逾四十億元打造，今年初舉辦落成典禮，但入夏之前，因水情拉警報，難以功能測試；八月份後，在持續降雨的挹注下，水位標高達到了操作門檻，水利署南區水資源局昨天進行啟用以來的第一次有水試運轉。

蓄水規模全國最大的曾文水庫，因淤積嚴重，容量驟減將近四成，為延長使用壽命，經濟部推動防淤隧道計畫，歷時五年興建，但竣工後苦無機會進行有水運轉的測試。

由於山區雷陣雨不斷，讓曾文水庫的水位持續上升，昨天蓄水率逼近七十三％，水情回穩，且達到進行防淤隧道功能測試的最低門檻，昨天中午十二點半開始放水，吸引不少民眾到場觀看。

南水局副局長鄒漢貴表示，水位標高達二二○公尺就能進行防淤隧道有水試運轉，此為內部驗收的程序之一，主要在了解相關設施是否符合契約規範。

閘門分別開啟十％、六十％與一百％等三種情況進行測試，並依照水位高度隨時調整出水量，最多每秒達八百七十立方米，南水局在水庫區下游河岸的橋樑上也都派員即時監控，相當謹慎。

兩天測試 七成排水流至烏山頭水庫

曾文防淤隧道也有輔助排洪的功能，而昨天的有水試運轉持續至下午五點半，總計放流了二百四十萬立方米。

防淤隧道今將進行「水頭不平衡」測試，預估會再放流約三十萬立方米；鄒漢貴強調，這兩天所排出去的水，七成將透過東口，經烏山嶺隧道流至烏山頭水庫，避免水資源浪費。