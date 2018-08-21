〈南部〉北門國中公益單車環島 成功挑戰717公里

2018-08-21

〔記者王涵平、王俊忠／台南報導〕北門國中師生陽光自行車公益環島，成功挑戰七百一十七公里，捐款社福機構，順利圓夢。另外，台北市失親兒福利基金會單車環島活動將籌募一千萬元，昨日台南失親小騎士也加入伴騎行列。

北門國中去年獲台北功福企業董事長許嘉富贊助四十輛自行車，學生相約公益環島，把愛分享到需要幫忙的地方，十六位學生、八位師長與崑山科大三位資訊志工協助記錄，最高齡為七十八歲前亞航董事長莊順典擔任領騎的破風手，年紀最小的剛升小五。

校長陳威介表示，今年四月開始籌備，課程包括體能、自行車騎乘與維修技術、介紹縣市課程、公益活動籌備與招募物資，透過做中學、學中做，內化為一生帶得走的能力。

環島期間進行各縣市的人文地景產業分享與學習，陳威介表示，第三天為了配合下午三點需至花蓮搭上火車，當日早上四點起床，五點準點出發，卻遇上大風大雨，還需越過兩處陡峭山路，車隊以團隊精神克服困難，最後比預期提早兩個小時抵達，在火車上休息後，當晚再騎八公里前往台灣最東三貂角。

前往彰縣兒少之家 捐助八千元

師生也前往彰化恩惠兒童與少年之家，將平時省下的零用金與募款八千多元、發票及募集的玩具與用品捐贈，還準備才藝活動與孩子們分享，實踐愛與付出的高尚美德。

此外，關懷全國失親孩子的台北市失親兒福利基金會單車環島募款，昨日抵台南與台南地區廿五位失親小騎士會師，台南騎士預計八月廿二日騎抵花蓮，隔天搭火車回台南。

台北市失親兒福利基金會執行長馮玉玲表示，讓失親兒挑戰單車環台是希望孩子勇於挑戰自我、遇困難不放棄，學習團隊合作精神、藉節能減碳方式認識與親近孕育我們的土地，把愛化為實際行動，成為愛護台灣的環保小尖兵。