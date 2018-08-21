〈南部〉高捷高雄車站永久站 拚月底營運

2018-08-21

〔記者王榮祥、陳宜加／綜合報導〕高雄捷運高雄車站永久站昨由交通部履勘，經過全天檢測，履勘委員稱許履勘過程有九十分的水準，但也列出五點營運前須改善事項；高市府表示，會儘速完成改善並報請通車營運，力拚八月底前營運，而共用高雄車站的台鐵高雄鐵路地下化工程，則預計十月十四日凌晨通車。

交通局說明，昨履勘由交通部路政司長陳文瑞為總召集人，邀集全國專家學者，分成土建、機電及營運等三組共九名委員，進行包括文件檢視、現場設施設備檢視及狀況模擬演練。

經過整日檢測，履勘委員共提出十三點改善事項，其中五項為營運前須改善，三項為一般注意改善事項，五項為後續建議改善。

營運前須改善部分，包括號誌系統切換紀錄、獨立驗證報告未提供，模擬演練時滅火班人員未於第一時間配戴防煙口罩，風雨走廊側牆和出入口、捷運與台鐵轉乘標示不足等。

市府秘書長趙建喬隨即要求高雄捷運公司，應儘速完成營運前須改善事項，並函報交通部取得營運許可為目標；官員透露，會力拚八月底前營運。

昨演練狀況為車站月台層發生火災產生濃煙及電力中斷，在車站執行通報、旅客疏散、救災、消防車出勤及啟動公車接駁等作業；履勘副總召集人藍武王教授表示，演練非常平順到位、十分成功，他給九十分肯定。