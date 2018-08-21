〈南部〉進駐南科高雄園區 華邦電10月3日動土

2018-08-21

預計未來15年分期投資達3350億

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市代理市長許立明昨天在議會施政報告時宣布，華邦電南科高雄廠，將於十月三日動土，高雄市經發局強調，這代表高雄半導體上中下游產業聚落，已逐漸成形。

華邦電主要生產動態隨機存取記憶體（DRAM）與快閃記憶體（Flash），去年九月宣布將進駐南科高雄園區，預計未來十五年分期投資，總金額達三三五○億元，將打造十二吋晶圓記憶體廠，並預定二○二○年量產，可望創造超過二千五百個就業機會。

但外界有些雜音，指華邦電快一年來沒什麼動靜。對此，高雄市經發局表示，華邦電一直在設計廠房，市府和南科管理局協助解決不少問題，包括水、電、環保、建照、消防等，如今確定十月三日動土。

市府指出，高雄以往多為傳統石化、鋼鐵工業區，對年輕人的工作吸引力不高，隨著台中市人口超越高雄，市府曾深入分析，發現這與中科吸納人才有關，因為台灣半導體產業促進就業效果，是一般傳統石化工業的三．二倍。

因此，高市府一直努力爭取台積電、華邦電前來高雄設廠，雖然台積電最後功虧一簣，但華邦電婉拒新加坡邀請，高市府搶得華邦電落腳高雄。

華邦電日前董事會，也通過南科高雄園區十二吋晶圓廠興建計畫及購買設備，第一期投資金額約台幣二○三．六億元，初期規劃月產能二萬八千五百片。

半導體上中下游產業聚落漸成形

高市府指出，近幾年高雄逐漸推動產業轉型，早在華邦電布局高雄前，國內多家半導體及光電產業，紛紛進駐或加碼投資高雄，包括全球封測大廠日月光，及友達光電、東麗尖端薄膜、台灣賽諾世公司等光電產業，都已進駐南科高雄園區，隨著華邦電動工，高雄半導體上中下游產業聚落，已逐漸成形。