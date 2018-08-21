〈南部〉4牛闖鐵道被撞死 飼主觸法送辦

2018-08-21

莒光號誤點27分鐘 幸無人傷

〔記者王秀亭／台東報導〕「才過彎，就見牛隻走在軌道上，緊急剎車也來不及。」每逢周日才發車的六五五次莒光號列車，十九日深夜十一時五十五分在瑞源、關山間的奸仔典溪北平交道撞上誤闖鐵道的四頭牛，其中一頭還噴飛撞壞平交道上的遮斷器，所幸列車經評估後仍可繼續行駛，該班車僅誤點二十七分鐘，車上一百一十名乘客無人受傷。

深夜的軌道上，四頭牛猶如保齡球般被撞得慘死，牛屍體散落在軌道上，其中一頭被撞飛到兩、三百公尺遠的平交道上，還有牛隻下半肢血肉模糊、肚破腸流，撞擊後，列車隨即停在現場，鐵路警察局台東所員警趕赴現場，並逐一將鐵道上的牛屍體搬移到鐵道邊暫放，列車經檢查後，符合續行條件，在二十七分鐘後繼續北上。

鐵路警察局台東所員警漏夜處理，並尋找牛飼主，終於在昨天凌晨三時許找到家住關山鎮月眉里的陳姓飼主，飼主向警方表示，牛隻養在卑南溪河床，平時都會綁住，不解為何牛隻同時掙脫繩索，走到直線距離一公里外的加典溪，還走上軌道，撞上火車。

飼主心血泡湯 還付費清牛屍

隨後飼主在警方陪同下，到事故現場進一步勘查，確認牛隻為其所有，看著養了一年多的牛被撞的血肉橫飛，不僅購買、飼養心血全泡湯，還要趕在清晨五時十分第一班列車發車前，自行清運牛屍體，拖車移不走，關山警分局關山派出所警員林金勇協助連絡吊車業者，才完成清理移走任務，而拖、吊車的費用也需自付。

鐵路警察局台東所完成筆錄後，將陳姓飼主依違反公共危險罪嫌移請台東地檢署偵辦，這也是繼去年三月二十八日六頭牛走上台東山里、鹿野間的軌道，遭區間車撞死，近年台東第二起列車撞上在鐵道上行走的牛隻意外，幸皆無人受傷。