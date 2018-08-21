〈南部〉屏縣家庭可支配所得破80萬元 創新高

2018-08-21

〔記者侯承旭／屏東報導〕行政院主計總處公布去年度家庭收支調查，屏東縣的家庭平均可支配所得首度突破八十萬元，創歷史新高。

根據行政院主計總處調查，去年屏東縣的家庭平均可支配所得約八十﹒一萬元，平均家庭消費支出為六十四﹒八萬元、平均儲蓄為十五﹒三萬元。

主因是受雇人員報酬成長

家庭可支配所得是「所得收入總額」減去稅金、社會保險支出、貸款利息等「非消費性支出」，是家庭可以用來支應日常生活開銷的額度。

前年屏東家庭平均可支配所得約七十六﹒一萬元，去年家庭可支配所得增加四萬元，增幅約五％，最主要原因是受雇人員報酬成長，從前年的四十三﹒一萬元增加至四十九﹒六萬元。

去年台灣地區的平均家庭可支配所得為一○一﹒八萬元，所得最高的台北市達一三四﹒四萬元。屏東縣的家庭可支配所得約為全台平均值的八成。

回顧過去二十年，二○○七年屏東的家庭平均可支配所得達七十九﹒六萬元，距離八十萬元大關僅一步之遙，但隔年適逢全球金融海嘯，可支配所得驟降至七十﹒一萬元。

潘孟安當選屏東縣長的二○一四年，當時家庭平均可支配所得僅六十九﹒九萬元，隨後連年成長，至去年終於衝破八十萬元。

物價上漲 每戶儲蓄額反下跌

儘管去年家庭平均可支配所得創新高，但因物價上漲，家庭平均消費支出也創新高，使得平均每戶的儲蓄額僅十五﹒三萬元，與二○○二年相比少了十萬元。