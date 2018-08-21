〈南部〉《台南》總預算付委審查 再度卡關

2018-08-21

議員促提供不動產評價委員會名單

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會昨天下午恢復大會，進行一○八年度南市總預算付委等審查，針對房屋稅調漲，在野黨要求市府提供南市不動產評價委員會名單未果，無黨籍議員陳朝來祭出清點人數杯葛而流會，南市總預算付委審查也因此再度卡關。藍綠兩黨會後相互批評不理性、傲慢，市府則表示，總預算無法付委審查將影響警消勤務加給的發放，對此表示遺憾。

昨天會議一開始，國民黨議員蔡育輝、盧崑福、王家貞及無黨籍議員趙昆原、杜素吟及陳朝來等人表示，房屋稅調漲這麼重大的事情，未經議會審查，只有少數幾位不動產評價委員會委員就能決定，基於議會監督及市民有知的權利，要求市府財稅局應提供委員名單給市議會。

市府︰依法無法提供 除非委員同意

財稅局代局長沈盈如則表示，不動產評價委員會委員並非合議制行政機關，而且也非獨立機關，發文仍以市府為名發文，依法無法提供，除非委員同意公開才能公開。

議員祭出清點人數 未過半數散會

在野黨質疑地價評議委員會名單都可公開，為何不動產評價委員會就不行？由於僵持不下，主席、議長賴美惠二度宣佈休息，進行協商。市府仍表達得尊重委員會的意見，若經徵詢委員同意公開就會公開，但不為在野黨接受。最後陳朝來祭出清點人數，在場人數僅廿三人，未過半數廿七席而散會。

民進黨團總召邱莉莉表示，這次恢復大會，是黨團協商的共識。政黨政治也是責任政治的制度，如今蔡育輝與陳朝來在協商共識後又以不理性的理由清點人數不開會，著實讓人遺憾。

國民黨團發言人蔡育輝則表示，南市地價評議委員會和都計等委員會名單都可提供，為何不動產評價委員會的名單不能提供？大會清點人數是不得已手段，市府不提供資料，錯不在他們，該譴責的是民進黨政府的傲慢、不遵守法令規範且故意曲解法令，應予以嚴厲譴責。