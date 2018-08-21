〈南部〉人行道施工 台東市民怨設計不當

2018-08-21

與路面落差 車無法開進車庫

〔記者張存薇／台東報導〕台東市中興路一段人行道工程施作三、四個月，居民進出只能靠臨時木板、自家車也無法停回車庫，縣議員洪宗楷昨天與陳情民眾到現場會勘，他指出，因為人行道設計和路面有落差，洩水口也不足，住戶質疑未來進出不便，排水也有問題，市公所秘書温忠仁說明，人行道設計有基本規範，但會配合民眾需求調整，民眾有疑問都可向工務課反映。

台東市中興路一段都是住家、店面，市公所說明，「台東市中興路人行環境改善工程」銜接省道台九線及馬亨亨大道，同時也是連結公東高工及寶桑國中的通學步道，原先步行空間寬度不足又老舊，因此向內政部營建署爭取經費改善。

洪宗楷說，都市有人行道是進步的表現，大家原本都很期待，但施工後反而讓整排民眾抗議，再加上管線整合出狀況、變更設計而暫停施工，因為家門口施工，有住戶車庫完全不能使用，自家車只能在外流浪四個月。

他進一步說，這項工程經費高達一千六百萬元，且設計有很多疑慮，包括因為店家、住家多，但人行道與路面有落差，完工後住戶車子無法開進自家車庫，無障礙斜坡寬度也不足，住戶抱怨連連，只希望早日完工，也能聽進居民心聲。

市公所秘書温忠仁說明，因為管線及電箱遷移、停車格空間不足變更設計，施工的確有延宕，但原定工期就是在年底完成，會請包商加快腳步趕上進度。

公所：依民眾生活需求調整

至於民眾認為施工設計不良的部分，温忠仁說明，會依民眾生活需求調整，民眾有任何意見都可以向市公所工務課反映，至於已開挖部分預計三星期內回填鋪磚。