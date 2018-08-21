〈台北都會〉柯腳踏多條船 友柯陣線恐翻船

2018-08-21

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕親民黨、無黨籍台北市議員參選人為主的「台北監督連線」昨舉行成立記者會，台北市長柯文哲應邀出席，柯綠分手後，柯積極串連「友柯」陣線也正式浮上檯面；但矛盾的是，柯昨推薦友柯陣線中的松山信義區親民黨參選人洪士奇，但該區「友柯」選將還有民國黨徐世勳、無黨籍網紅「呱吉」邱威傑，加上時代力量與柯走得近，有民進黨議員認為，柯為拉抬自己選情，掌握議會關鍵少數，腳踏多條船，柯家軍恐翻船。

除松山信義區，士林北投區也有類似情形，七月廿一日柯文哲參加北投割稻活動，身旁黏著台聯黨市議員陳建銘、時代力量參選人黃郁芬、社民黨的劉仕傑；不過，柯昨又推薦「台北監督連線」的該區無黨籍市議員陳政忠。

至於中山大同區，柯昨也推薦了「台北監督連線」親民黨議員林國成，還指林是PTT（批踢踢）網友評價「友柯」議員六顆星；不過，柯文哲近日也狂參加時代力量議員參選人活動，身旁也跟著該區時代力量選將林亮君。至於內湖南港區，也出現柯力挺「台北監督連線」的親民黨議員黃珊珊，但「友柯」議員高嘉瑜強力吸柯粉票。

有民進黨議員評論，過去柯粉是看誰罵柯文哲就不投給那個人，如今柯腳踏多條船，柯粉可能將無所適從、各自投票，柯家軍議員恐反而翻船。

柯文哲昨早被媒體詢問，要將「台北監督連線」納入柯家軍？柯回應，該連線成員中有四個現任議員，平常也滿支持他的，所以也還好啦！柯家軍部分就過度解讀了。