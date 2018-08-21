〈台北都會〉基隆規定參加童軍訓練 新進教師反彈

2018-08-21

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市今年有一百一十五名新進教師，民眾投訴，教育處要求新進教師一定要參加童軍訓練，若無法參加，明年仍得補訓，連校長也不例外，質疑是為了要討好身兼中華民國童軍總會理事長的市長林右昌，「大家私下都罵翻了！」

教育處：配合新課綱基本培訓

不過教育處長陳素芬強調「這與市長是什麼身分，完全無關。」未來教師除了單科專長教學，配合一○八新課綱強調統整能力，基本生活技能融入各領域的教學，已是重要課題，所以鼓勵新進教師有基本知能培訓，校長從去年開始，也陸續有這樣基礎知能培訓。

民眾質疑 訓練無關專業能力

民眾投訴指出，童軍訓練與教師專業能力無關，對教學的幫助也是因人而異，而且沒有法源，教育處卻硬性規定一定要參加，如果今年不參加，明年一樣要補訓，實在蠻橫不講理，質疑是要討好身兼中華民國童軍總會理事長的林右昌。

教育處表示，童軍教育符合十二年國教跨領域教學、協同合作、解決能力及動手做的特徵，藉由實踐力行而彰顯學習者的全人發展，此次鼓勵新進教師參與童軍基本培訓，是希望未來能在各學習領域的教學中融入童軍精神，並進行課程統整及協同教學，培養每個學生成為具問題解決、協同合作、思辨與創新的好國民。