〈台北都會〉新北登革熱累計12例 集中新莊4里

2018-08-21

最新兩例 樓上樓下鄰居

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府防治登革熱，上週六才舉行全市除蚊日大清掃，昨天卻傳出新莊區再添一例本土登革熱，是瓊林里廿九歲女性（案十二），與第十一例的六十歲男性住同棟大樓、不同樓層，衛生局表示，已掌握全棟住戶廿九人的健康情形，目前無疑似症狀。

第十二例的廿九歲女性，八月十七日出現發燒、肌肉痛、發抖發冷等症狀，當日前往就醫，經登革熱快篩陽性後通報確診，目前住院治療中，狀態穩定。登革熱病例目前分布在新莊區的瓊林里、建安里、海山里、興漢里，四里地緣相近，已被衛生局列為防治登革熱熱區。

已罰29件 拒絕入戶罰最重

衛生局局長林奇宏說，依中央訂頒的登革熱防治工作指引，針對確定病例周圍一百公尺進行入戶噴消與孳生源巡查作業，但有部分住戶不配合自主清除孳生源或拒絕讓防疫人員入戶，截至目前已開出五十五張舉發單，其中廿九張已開罰，含兩張拒絕入戶噴藥或巡查，依傳染病防治法第六十七條最高處卅萬元，另廿七張發現有陽性積水容器，依第卅六條最高處一萬五千元罰鍰。

一戶被開4單 共罰34.5萬元

林奇宏說，其中瓊林里有一戶在八月七日第一次拒絕入戶，被開罰卅萬元，八月十五日終於同意入戶巡查，發現屋內堆置很多廢棄物，並查獲多個陽性積水容器，開出三張罰單，總計被罰四張共卅四萬五千元罰款。

衛生局提醒，目前在瓊林里瓊泰市民活動中心及興漢里新莊區衛生所設立「登革熱篩檢衛教站」，民眾如出現發燒、頭痛、肌肉痛等疑似登革熱症狀，應儘速前往評估篩檢，或至全市一六六家「登革熱快篩試劑合約院所」就醫。