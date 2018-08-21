〈台北都會〉北市路不平 比4年前增7.73％

2018-08-21

議員︰近半數市民對道路品質不滿

〔記者鍾泓良／台北報導〕前台北市長郝龍斌於二○○九年推出六年的「路平專案」，斥資六十五億元，市長柯文哲上任即取消路平專案，耗資三千萬成立道路管線暨資訊中心，管理道路品質統一挖補。但國民黨議員戴錫欽指出，根據工務局統計資料，二○一八年的不平整道路竟比二○一四年多出七．七三％，質疑市府根本沒省多少錢，反倒使路平效果變差，難怪根據研考會調查，有四十九．六％民眾仍不滿台北市道路品質。

戴錫欽說，去年十一月研考會調查台北市民對於馬路品質的想法，有將近一半認為不滿意，其中最多人批評的就是路面不平整。戴指出，柯文哲上任四年道路銑鋪、維護經費共三十七．一三億元，平均一年九億多元，與郝市府路平專案每年十億元的預算相比，根本沒有比較省。

依照道路檢測標準的國際糙度指標（IRI），數值越小越平整，通常市區道路檢測期數值須小於三．五（m/km），若高於四．二（m/km）需辦理重鋪改善。但戴錫欽表示，今年台北市不平整道路比二○一四年增加七．七三％，顯示不僅沒比較省錢，道路更未達路平效果。他更進一步補充，北市還有卅八條超不平的「越野馬路」，IRI值在九（m/km）以上，其中第一名就是士林區小西街。

工務局︰將花20億改善8米以下巷道

工務局長彭振聲原先說，IRI的測定標準很難在台北市測定，還說工務局二○一五年從區公所接下許多八米以下巷道，因此路平成效會不理想，更說市府今年起還要花二十億元預算，五年時間執行「八米巷道躍升計畫」，藉此改善八米以下巷道的路平。

但戴錫欽反駁，IRI值的檢測標準與結果都是工務局提供，怎會說沒辦法測，「難道（數值）是作弊來的嗎？」且測出來的不平道路都屬於八米以上，並非區公所移交的八米以下巷道，並教訓工務局長彭振聲不要拿似是而非的數據混淆，應立即拿出因應措施。