〈台北都會〉潛盾機卡地底1年 議員質疑因選舉不取出

2018-08-21

復舊工程需2年 交通黑暗期恐惹民怨

〔記者鍾泓良／台北報導〕台電公司去年四月於台北市光復北路、八德路口進行電纜工程，不料發生地層下陷，導致潛盾機卡在地底，離譜的是，至今已過四百廿八天竟尚未取出。民進黨市議員簡舒培昨於台北市議會工務部門質詢，台電雖已緊急透過灌漿、灌水穩定地層，但僅是「臨時安定狀況」，只要潛盾機還在下方，隨時都可能再下陷，而今年二月台電就已向北市府提出交維計畫卻遲未通過，質疑交通局考量市長選舉而不顧市民安全，擔心復舊工程長達兩年，會在選前陷入交通黑暗期、影響市長選情才刻意拖延。

交通局︰交維計畫今再審 沒政治考量

交通局主秘許文彬解釋，交通局認為台電中心在二月提出的交維計畫太模糊，包括施工範圍、期程等細節均未說明清楚，才在三月一日退回，要求重提更詳細計畫，台電遲至八月一日才提出新的交維計畫，今天就會召開交通幹事會，強調沒有政治考量。

簡舒培說，去年四月發生地層下陷，如今潛盾機還在地底，電纜工程也還沒完成，公安疑慮仍未解決。台北市工務局長彭振聲雖回應目前監測狀況一切穩定，但簡反駁，連工務局及台電都認為潛盾機在地底只是暫時安定，未來可能因為機器重量再塌陷；然而台電復舊計畫今年一月廿三日通過台北市土木技師公會審查，台電公司也在二月十四日將復舊計畫及交通維護計畫送至北市府，工務局在二月廿一日同意備查復舊計畫，唯獨交維計畫卡在交通局。

暫放地下監測中 憂心可能隨時再塌陷

簡舒培說，根據台電復舊計畫，須佔用光復南路、八德路一到兩個車道，復舊工程需要六百廿三天，期間光復北路和八德路將進入兩年的交通黑暗期，質疑交通局考量市長選舉而不顧市民安全，擔心再發生二○一六春節大塞車，讓柯文哲民調驟跌。

台電公司於二○一二年施作「松湖至大安電纜線路潛盾洞道暨附屬機電統包工程」，全線潛盾洞道長達四．六公里。去年四月廿九日潛盾機經過八德、光復北路時故障，深埋地底下四十五公尺，並導致地層下陷，最後決定就地掩埋，讓價值兩億元的潛盾機報銷。