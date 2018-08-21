〈台北都會〉確保權益 新北爭管翡翠水庫

2018-08-21

〔記者翁聿煌／新北報導〕「翡翠水庫專管」工程計畫已通過環境評估，未來啟用除可確保大台北地區六百萬人的穩定供水，但對於新北市而言，除了要滿足新北市民的用水，更希望獲得翡翠水庫的主導權，確保新北市民的用水權益不會被犧牲。

新北市水利局副局長諶錫輝說，翡翠水庫和直潭淨水場及水源都位於新北市，目前是由台北市翡翠水庫管理局負責管理，隸屬台北自來水事業處。

諶錫輝指出，翡翠水庫和北水處供應範圍涵蓋大台北地區，包含台北市全部，新北市新店區、永和區、部分中和區、板橋區、汐止區及三重區約五十萬戶，另外一半以上的新北人則是靠石門水庫、三峽河水源，由台灣自來水公司負責供應。

諶錫輝說，近年石門水庫淤積嚴重，供應桃園地區的民生與灌溉用水已經很勉強，遑論充足供應新北市的民生用水，因此新北市提高對翡翠水庫和新店溪水源的仰賴。

但負責新北市供水的台水公司向北水處調水要付費，使得新北市民喝「翡翠水」價格較貴；此外，台北市長柯文哲曾說，一旦發生缺水危機，「水源調度以供應台北市民為優先」，令新北市氣結。

諶錫輝說，目前正進行「板新地區供水改善計畫二期工程」，未來翡翠水庫供水可擴大到新北其他地區，讓更多市民喝到「翡翠水」，同時希望降低水價，長遠目標則是爭取翡翠水庫主導權，確保市民用水權益。