〈北部〉來去縱谷住一晚 縱管處5 路線半價優惠

2018-08-21

賞金針花 夜宿六十石山民宿觀星

〔記者王峻祺／花蓮報導〕交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處結合交通、旅宿、餐飲業者推出「來去縱谷住一晚」活動，五條深度特色遊程深受遊客喜愛，包含最夯的花蓮六十石山賞金針花之旅，目前更主打限量「半價」優惠，最低一人只要二千二百七十元起，搶攻暑期最後一波旅遊商機。

花東縱管處今年在JOBUS旅遊平台推出「來去縱谷住一晚」主題活動，標榜深度旅遊花東，邀遊客進行農事體驗，遊程包含三條花蓮、二條台東路線，除能夜宿六十石山特色民宿觀星外，也能到瑞穗、富里鄉訪菸樓、製作泥火山豆腐及享受羅山瀑布的大自然芬多精。

其中一條路線，特別安排到花蓮壽豐、鳳林，造訪全台首座國際慢城認證城市，體驗割稻農事及漫遊北林社區；台東路線則有鹿野採鳳梨、做果醬行程，或至向陽國家森林遊樂區，享受山林綠茵的芬芳及高山峻谷的磅礡。

花東縱管處長林維玲說，因應目前自助、體驗及目的型的旅遊趨勢與國內外觀光旅客需求，經與在地業者討論後，設計出五條花東縱谷深度特色遊程，並提供交通接駁服務，延長遊客停留在花東旅遊的時間。

開放38人參加 最低每人2270元起

她強調，每條遊程均事先邀請部落客、旅行社、餐飲業及運輸業者實地踩線，參與者從交通、食宿到體驗行程，皆給予高CP值、高感動及高重遊意願的旅遊評價，相關體驗影片及文章均刊登官網，方便民眾閱覽。

花東縱管處表示，「來去縱谷住一晚」目前推出限量半價優惠，最低每人只要二千二百七十元起，二人成行即可報名，目前開放卅八人參加，每團名額約六至八人，歡迎民眾把握機會，詳情可至https://goo.gl/DMKRx6查詢。